Stamattina l’ultimo saluto a Rita, morta in un drammatico incidente stradale a soli 19 anni

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Dolore, lacrime, palloncini bianchi e petali di rosa per l’ultimo saluto alla bellissima Rita De Chiara. Stamani alle 10:30 presso la Chiesa di San Michele si sono celebrati i funerali della 19enne deceduta a seguito del drammatico incidente stradale della scorsa sera. Una folla commossa, un intero paese ha dato l’ultimo addio alla meravigliosa giovane, che a soli 19 anni è andata via lasciando sgomenti tutti. Gli amici indossavano una maglietta bianca con su la foto di Rita e la frase ” Rita vivrai per sempre nei nostri cuori” e hanno portato a spalla la bianca bara, salutata con applausi, petali di rosa bianche e palloncini bianchi lasciati volare via. “Non ci sono parole che possono dare il giusto conforto, quando si muore a questa età ed in questo modo, una giovane donna strappata alla Vita, ai suoi genitori, alla sua famiglia ed alla nostra Comunità …che la terra ti sia lieve, giovanissima mia concittadina… una fatalità, un’imprudenza, il destino, ma la vita chest’è, spesso è un attimo fuggente ♥riposa in pace piccola “mia” ♥..dedicata a Rita De Chiara…e chest’è… un “attimo fuggente” che ti strappa per sempre, alla bellezza della Vita.♥Raffaele Di Lauro”