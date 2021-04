Stasera torna in tv il film sul CLAN DEI CASALESI. “Sotto copertura” in prima serata Rai

Sabato 10 aprile alle 21.25 Rai1 trasmetterà il film tv ”Sotto Copertura” che porta sul piccolo schermo l’impegno civile, i sacrifici e l’abnegazione con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese.

Trama: Il commissario Michele Romano è da tempo impegnato nella caccia al boss della camorra di Casal di Principe Antonio Iovine, ancora a piede libero. Venuto a sapere di Anna, la “dama di compagnia” del boss, Michele, superando le resistenze dei superiori, mette su una squadra per pedinarla e intercettarla. Il boss, a un certo punto, per evitare sospetti sul loro rapporto, suggerisce ad Anna di trovarsi un fidanzato. Nata per calcolo, la relazione con Emilio si va approfondendo e Anna dovrà fare i conti la realtà, mettendo in pericolo anche l’indagine. Anna cerca inutilmente di continuare la sua doppia vita per proteggere Emilio e la sua famiglia dalla possibile vendetta di Iovine…

Regia di Giulio Manfredonia Con Claudio Gioè, Guido Caprino, Filippo Scicchitano, Dalila Pasquariello, Simone Montedoro, Raffaella Rea, Antonio Gerardi, Antonio Folletto, Iaia Forte, Alessio Lapice, Antonio Milo Una produzione RAI FICTION – LUX VIDE PROGRAMMA ADATTO AD UNA VISIONE CONGIUNTA CON UN ADULTO