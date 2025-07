Stesa di Ferragosto ai figli del ras dei Casalesi: in manette 33enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito delle attività finalizzate al rintraccio di persone colpite da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ha arrestato un 33enne, originario di Napoli, ricercato in quanto colpito da ordine di carcerazione per una condanna a circa 4 anni di reclusione per porto abusivo di armi da sparo, ricettazione e intimidazione pubblica con uso di armi.

La Squadra investigativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, in seguito all’emissione del provvedimento da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ha rintracciato l’uomo, già gravato da numerosi precedenti. Il 33enne è stato condannato per una “stesa” avvenuta nel 2022, in località Ischitella, per diversi colpi da arma da fuoco, esplosi anche ad altezza uomo. Dopo un lungo inseguimento, era stato arrestato in flagranza dai poliziotti del Commissariato, insieme ad altri due soggetti, tutti ritenuti vicini all’organizzazione criminale dei “casalesi”.

Dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà il residuo di pena. Gli altri partecipanti ai fatti risultano tutti detenuti per condanne più gravi.