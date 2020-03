STORIE DALLA QUARANTENA. Ilenia, 25enne casertana, neolaureata in Medicina: “Mai avrei pensato di laurearmi da sola nella mia casa da fuorisede”

PORTICO DI CASERTA – Abbiamo scritto, questa mattina, dei cinque nuovi medici laureatisi all’Università del Molise in una sessione di laurea molto peculiare: IL VIDEO. 5 nuovi medici laureati a distanza. C’è anche una ragazza casertana

Ci ha scritto Ilenia, la ragazza casertana dei cinque:

“Ho 25 anni, sono di Portico di Caserta ma studio a Campobasso (Molise). Medicina è un percorso lungo, sono 6 anni, e mai mi sarei aspettata di laurearmi da casa attraverso un computer ma in tempi particolari accadono cose particolari e anche questa è stata così. L’emozione è stata comunque fortissima, nonostante la mancanza di amici e famiglia accanto a me, che però mi hanno seguito molto tramite i social. Laurearsi in medicina in questo periodo ha un valore aggiunto per me perché una pandemia del genere ci sta dimostrando quanto la sanità italiana sia fondamentale per tutti e il ruolo di medici, infermieri e tutto il personale non deve mai essere sottovalutato, come non lo è in questi giorni difficili. Nonostante i bollettini negativi della protezione civile e un clima decisamente triste, questa laurea è una nota di positività non indifferente sia per me che per le persone a me care.

In allegato ci sono un paio di foto scattate ieri.

Grazie

ILENIA GRAVINA”