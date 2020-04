STORIE DALLA QUARANTENA. Un pasto caldo per i senzatetto della stazione di CASERTA. Il gesto di solidarietà dei volontari dell’associazione “Padre Pio”

CASERTA/CURTI – Nel silenzio di una domenica, alla stazione di Caserta, scopri un senso a questa vita.

Mentre noi ci chiudiamo nelle nostre case e lo Stato ci protegge ci sono tante persone che a tutt’oggi sono abbandonate al loro destino. Per queste persone non esistono misure e interventi da parte dello Stato, neanche in emergenza Covid 19, per salvaguardarle da questa pandemia. Mai come oggi offrire un pasto caldo a queste persone abbandonate da tutti, anche dalla routine quotidiana, ha avuto così tanto valore e importanza perché tutti i volontari dell’Associazione Padre Pio di Curti hanno esposto la loro vita per il prossimo. Questo vero volontariato non ha un’eco Nazionale, ma parole semplici e d’amore che vanno diritte nel cuore di queste meravigliose persone in difficoltà.

“Grazie presidente Massimiliano Eliso per avermi dato la possibilità di vivere questa meravigliosa emozione” – afferma il socio dell’associazione Andrea Simonetti.