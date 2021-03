Strage Covid. 13 morti in poche ore solo all’ospedale di MADDALONI. In fila i carri funebri come successe a Bergamo

MADDALONI – La speranza è che questo sia veramente il momento più brutto dell’epidemia da Covid in Campania.

In queste ore, infatti, per la prima volta, si sono viste le stesse scene che si videro a Bergamo e Brescia un anno fa: la teoria dei carri funebri ha tratteggiato di lutto e desolazione la mattinata nell’ospedale di Maddaloni, dedicato esclusivamente ai malati di Covid.

In una 15ina di ore, comunque in meno di 24, sono morte 13 persone ricoverate in Terapia Intensiva.

È del tutto evidente che al di là dei dati epidemiologici, delle percentuali di contagio frutto del rapporto realizzato con i tamponi eseguito, le prime varianti di un virus biologicamente definito come Rna e dunque destinato a mutare oggi e in futuro, producono effetti ancor più gravi nell’organismo di chi soffre già di patologie pregresse, che poi sono la stragrande parte dei deceduti, fermo restando che piccoli, piccolissimi numeri riguardano anche persone assolutamente integre, ma non in grado di superare le polmoniti e gli stress circolatori provocati dal Covid nelle sue forme più cruente.