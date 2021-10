Successo in pista a Battipaglia per il giovane pilota Samuele Giannini che si aggiudica il titolo di vincitore del campionato Regionale ACI

CASERTA – Strepitoso successo in pista per il giovane pilota casertano Samuele Giannini, “Tuono Nero”, nell’ultima gara del campionato regionale ACI sport della Campania, a Battipaglia. La giovane promessa casertana ha gareggiato nella categoria 60 mini disputando 7 gare spettacolari durante le quali ha dimostrato le sue capacità e la sua voglia di crescere e di migliorarsi. Il miglior tempo nelle qualifiche ha dato il via all’ultima gara del campionato regionale, a Battipaglia, che si è conclusa nel migliore dei modi. Samuele ha voluto dedicare la vittoria in primis alla famiglia, al nonno e al team DiPoto EvoKart, e alla classe 5A del plesso Antonio Marino di Puccianiello.