Stroncato da un male terribile a soli 45 anni, oggi i funerali del poliziotto Gennaro Calce

L’uomo combatteva da un po’ di tempo contro la malattia, ma purtroppo ha dovuto arrendersi. Il decesso ieri mattina; nel pomeriggio di oggi le esequie.

VAIRANO PATENORA Si terranno tra poche ore i funerali di Gennaro Calce, 45 anni, poliziotto di Vairano Patenora. L’uomo da un po’ di tempo combatteva contro un male che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Il decesso ieri mattina, mentre oggi pomeriggio alle 16 le esequie si terranno nella chiesa di Sant’Orsola, a Vairano Patenora. La salma di Gennaro partirĂ dalla sua abitazione, in via San Giovanni, per giungere poi in chiesa. Ai genitori Agostino e Costantina,

ai parenti ed agli amici tutti di Gennaro Calce, giungano le condoglianze di Casertace.