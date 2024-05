Stroncato da un malore nel centro commerciale: Vincenzo muore a soli 19 anni

Si trovava in compagnia di amici quando giunto in prossimità dell’uscita ha indietreggiato di qualche passo portandosi una mano al petto dicendo di sentirsi male. In passato ha avuto problemi cardiaci e proprio ieri, 2 maggio si è sottoposto ad una visita medica, che lasciava ben sperare

CASAL DI PRINCIPE/CASALUCE – Ancora una tragedia ha colpito la nostra provincia, questo pomeriggio, ed in particolar modo la comunità di Casal di Principe scossa dalla prematura dipartita di un giovane concittadino

Si chiamava Vincenzo Diana, aveva soli di 19 anni, e questo pomeriggio è deceduto al Centro Commerciale Jambo. Vincenzo si trovava in compagnia di amici e stavano passeggiando. Improvvisamente ha indietreggiato di qualche passo, si è portato una mano al petto e mentre diceva di sentirsi male si è accasciato a terra.

Gli amici hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto si sono portate due ambulanze, i medici hanno effettuato le manovre per rianimarlo. Nonostante gli sforzi per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare.

Il 19enne in passato ha avuto alcuni problemi cardiaci e proprio ieri, 2 maggio, si è sottoposto ad una visita di controllo che aveva lasciato ben sperare. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, traferita, a cura della Domus Funeraria, alla Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano di Napoli. Sarà l’esame autoptico a fare luce sulle cause del decesso.

Lascia affranti da un dolore inconsolabile il papà Francesco, la mamma Raffaella Testa, di Casaluce, i fratelli Salvatore, Domenico ed i parenti tutti.