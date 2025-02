Studentessa 20enne denuncia violenza sessuale, arrestato tassista casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Sulla vicenda c’è ancora il massimo riserbo

CASTEL VOLTURNO – Una giovane studentessa di 20 anni è stata vittima di un abuso sessuale da parte di un tassista 40enne a Castel Volturno. La ragazza ha denunciato la violenza sessuale alla stazione dei Carabinieri di Mondragone, fornendo la descrizione del presunto aggressore. Dopo essere stata visitata in ospedale, sono partite le indagini, che in poche ore hanno portato all’identificazione del tassista. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere dopo le formalità di rito.