Sub 67enne scompare tra le onde a BAIA VERDE. Speranze quasi nulle di trovarlo vivo

Izzo potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava a circa tre metri di profondità

CASTEL VOLTURNO – Sono riprese all’alba di oggi, le ricerche di Giuseppe Izzo, 67anni, il prossimo 29 settembre, originario di Torre del Greco scomparso, nella mattinata di ieri, durante un’immersione nelle acque antistanti il lido Bikini a Baia Verde.

Izzo, esperto appassionato di pesca subacquea, si era immerso insieme a un compagno intorno alle 8:00, con l’obiettivo di raccogliere arenicole, vermi marini molto richiesti come esca nella pesca sportiva. Dopo circa due ore, però, del sub non vi era più alcuna traccia. È stato proprio l’amico a lanciare l’allarme, intorno alle 10:30, facendo scattare immediatamente il piano di ricerca.

Sul posto sono giunti i familiari, che seguono con angoscia le operazioni già dalla giornata di ieri. Le attività di ricerca, coordinate dalla Guardia Costiera, vedono impegnati anche i Vigili del Fuoco, con il supporto di un elicottero, e un secondo velivolo messo a disposizione dalla Polizia di Stato.

Secondo le prime ricostruzioni, Izzo potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava a circa tre metri di profondità. Nonostante l’esperienza e la conoscenza del mare, questa ipotesi resta purtroppo la più accreditata.