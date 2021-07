Suicidio all’ospedale Cardarelli di Napoli, 22enne si getta dalla finestra del reparto oncologico

REGIONALE – Tragedia questa mattina nell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli dove un ragazzo di soli 22 anni ha deciso di togliersi la vita gettandosi da una delle finestre del nosocomio. Nello specifico, il giovane si sarebbe gettato da una delle finestre del reparto di oncologia del padiglione Palermo nel quale pare fosse ricoverato.

Il volo di molti metri e l’impatto con il terreno non hanno lasciato scampo al 22enne di Ponticelli che sarebbe infatti morto sul colpo. Al loro arrivo i soccorritori non avrebbero potuto far altro che confermare il decesso del ragazzo che è stato coperto con un lenzuolo in attesa dell’arrivo delle autorità.