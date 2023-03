Supermercato derubato ancora prima di inaugurare. Due colpi nella notte

Probabilmente messi a segno dalla stessa banda

PARETE – Due colpi nella notte, probabilmente messi a segno dalla stessa banda.

Il primo è stato un furto nel supermercato ‘Dalmas’, nuova apertura con inaugurazione prevista per domani; i malviventi hanno realizzato il colpo in meno di un minuto.

In 57 secondi, per la precisione, hanno divelto la serranda e scassinato la cassa, contenente alcune migliaia di euro.

Il secondo colpo ha invece interessato il “Buy Quick Studio Grafico”, aperto da pochi mesi in via Carlo Pezone. Qui non è andata secondo i piani: hanno tentato il furto senza riuscirci.

Sui casi indagano i Carabinieri, guidati dal comandante Vincenzo Boerio.