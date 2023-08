Svaligiata nota azienda di trasporti: bottino 50mila euro

Quando i titolari si sono accorti di quanto accaduto hanno …

PIETRAVAIRANO – Malviventi in azione nell’azienda di trasporti Bianco a Pietravairano. I ladri si sono impossessati di un furgone per portare via la merce rubata. Pneumatici nuovi per camion, attrezzature e macchinari. Quando i titolari, tra cui il marito della consigliera comunale Maria Rosaria Littera, si sono accorti dell’accaduto hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri di Vairano Scalo che raccolta la denuncia dei titolari si sono da subito messi sulle tracce dei malviventi. Il bottino, secondo voci di paese, ammonterebbe a circa 50mila euro.