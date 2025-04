Tac in «tilt»: servizio annunciato in pompa magna, sospeso. Aggiornamento software

Si parla di una manutenzione di 2 settimane. Ma il radiologo titolare arriverà a Teano il 1 maggio 2025.

TEANO (Elio Zanni) – Meno di un mese fa, esattamente il 12 marzo 2025, l’Amministrazione comunale di Teano, attraverso il suo social «Teano in Comune» beffando sul tempo blog, altre pagine e gruppi Facebook, giornali online e persino l’Associazione Difesa Servizi Sanitari (alla quale era stato promesso un aggiornamento tempestivo della situazione), annunciava «urbi et orbi» l’attivazione a Teano del servizio radiologico «TAC». Mille ringraziamenti, uno in particolare.

Anche se l’attivazione del servizio, come ci risulta, fosse già perfettamente programmata dalla Direzione Generale Asl Caserta con in testa il manager Blasotti. Ma «Tac»: ecco che oggi 1 aprile 2025

si apprende che la TAC (tomografia assiale computerizzata) è ferma dallo scorso2025. «Operatività sospesa per aggiornamento software», così è stato riferito telefonicamente ai cittadini in coda e in attesa di fruire del servizio. Nemmeno una parola in più, da nessuna fonte. Peggio ancora: in questo caso gli informatissimi e zelanti amministratori comunali si sono ben guardati dallo sparare il «contrordine ragazzi, la TAC è sospesa» sul blog politico Teano in Comune. «No, questa è meglio non dirla. É poco edificante», avranno pensato.

E dovete crederci, perché non si tratta di un «pesce d’aprile», se vi diciamo che solo grazie a un cittadino che ha telefonato al Distretto per sapere di quante settimane era stata spostata la sua prenotazione, possiamo oggi riferire della possibile riattivazione della TAC per… «non prima del 7 aprile 2025». È possibile continuare a prenotare, però. Si tratterebbe solo di una sospensione che, da fonti distrettuali, dovrebbe durare circa due (2) settimane, ovvero 14/15 giorni. Naturalmente, le prenotazioni già in essere non saranno azzerate, ma riprogrammate. E si può sempre prenotare, anche perchè si tratta di un servizio che fa parte di una rete.

Cavolo, ma com’è possibile, dopo meno di 30 giorni di lavoro siamo già alla manutenzione del «firmware» di funzionamento, archiviazione, elaborazione e restituzione dati? L’enigma è durato poco. Infatti, continuando nel nostro piccolo a raccogliere informazioni, veniamo anche a conoscenza di un’altra «cosetta» che chiarisce quasi tutto e rende prematuro, stucchevole, inutile e finanche ridicolo l’annuncio pirotecnico dato dalla maggioranza amministrativa lo scorso fatidico 12 marzo 2025. Notizia ottenuta in anteprima assoluta, probabilmente da un loro nuovo amico politico, di cui poi non si lesineranno pubblici ringraziamenti.

Infatti, il fermo delle macchine non è condizionato solo dal predetto tempestivo aggiornamento del software – che sarebbe stato sicuramente più cauto eseguire prima della messa in funzione dell’apparecchio – ma anche dall’inserimento nel cervellone elettronico dei dati di riconoscimento del radiologo titolare e responsabile della Tac-Teano. Titolare il cui insediamento nel Distretto di via Roma a Teano, sarebbe però di fatto previsto o programmato non prima del prossimo giovedì 1 maggio 2025.

A che cosa e soprattutto a chi è servito l’annuncio del 12 marzo 2025? Chi è e perché ha messo il cosiddetto carro davanti ai buoi? Il mancato aggiornamento della notizia successiva a quella dell’attivazione della Tac, ossia la sospensione del servizio, non si può certo dire che abbia fatto fare una bella figura alla maggioranza consiliare di Teano. Cosa pensare poi – adesso – dell’amico politico autore in esclusiva della prima «dritta», capace di simili preziose e tempestive e riservate comunicazioni da far impallidire anche l’Ufficio stampa Asl. Notizie preziose e riservate a pochi intimi, ma solo se si tratta di cose di carattere presumibilmente positivo, da sbandierare con toni trionfalistici; verrebbe da dire.

No, non si fa così. Non porta bene a chi, in maggioranza e fuori, si dice sia in odore di candidatura regionale. Tornando all’Amministrazione comunale in carica ci viene da suggerire – visto l’epilogo dei fatti – che sostituendo il personaggio politico di riferimento, urge anche un minimo di «spoil system» dalla vecchia lista elettorale. Sarebbe opportuno, per esempio, cambiate anche il suggeritore, lo «spin doctor» che se vi fa prendere simili scivoloni, è perchè utilizza metodi buoni 40anni fa, oppure peggio: è invecchiato giovane.