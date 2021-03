Il Tar dà ragione al comune: chiude “per illeciti” il supermercato

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Arriva una brutta batosta per il supermercato Etè di Corso Umberto I a San Cipriano d’Aversa, dopo che il proprietario di immobile aveva presentato ricorso al TAR ottenere la sospensione della decisione relativa alla chiusura per illeciti vergato dal comune, ricevendo soddisfazione dai giudici.

Nelle scorse ore, il TAR della Campania ha pubblicato la sentenza con cui ha ritenuto fondato il provvedimento emesso dall’ente cittadino provocando quindi la chiusura del supermercato.

Ma non si tratta di una decisione tombale, perché i proprietari potranno sempre fare sempre ricorso al Consiglio di Stato per provare a far riaprire il supermercato.

