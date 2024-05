Tassa sui rifiuti più bassa a S. Marco Evangelista per chi si impegna nel sociale

Il sindaco vuole premiare chi è in regola con i pagamenti e chi dona ai bisognosi.

SAN MARCO EVANGELISTA (Debora Carrano) – Meno sprechi e meno paghi: il sindaco Marco Cicala riprende il discorso sulla Tari dopo l’affondo di Vincenzo Zitiello, e sottolinea che “San Marco Evangelista investe sul modello etico e sostenibile”.

Dopo il regolamento approvato per la lotta all’evasione, l’amministrazione vuole “premiare” chi è in regola con i pagamenti e chi dona beni alimentari.

Tutto questo per contrastare lo spreco alimentare e attuare una politica sostenibile di riduzione dei rifiuti e recupero delle derrate alimentari in eccesso, da destinare alle categorie più fragili della società.

In quest’ottica, con l’assessore Evelina Vagliviello, si è riusciti ad alzare a 7000 euro la soglia per i benefici sulla quota variabile Tari, e introdurre una premialità per i contribuenti regolari nei pagamenti e per quelli che dimostrano di aver donato ad associazioni no profit beni alimentari eccedenti.