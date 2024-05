Taurino jr, figlio di Ciruzzo e’ Pescopagano, esce dal carcere ma dovrà stare a 490 km da CASTEL VOLTURNO

Finito in manette per aver rapinato diversi uffici postali in provincia di Caserta

CASTEL VOLTURNO – Un nome eccellente della criminalità di Castel Volturno esce dal carcere e continua la sua detenzione agli arresti domiciliari fuori regione.

Un tempo noto attraverso le “opere” di suo padre Ciruzzo e’ Pescopagano, oggi esponente della criminalità in senso ampio visto che Alessio Taurino è finito in manette per aver rapinato diversi uffici postali in provincia di Caserta.



Accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Nando Letizia, il giudice del Tribunale di Napoli Maria Laura Ciollaro ha disposto che Alessio Taurino andrà a scontare gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico a Matino, in provincia di Lecce, in casa delle compagna di suo padre.