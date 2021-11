TEANO. 72 buche su 2 km di strada. Le FOTO-denuncia di una giovane mamma

TEANO (Pietro De Biasio) Settantadue foto per settantadue buche. La strada che collega la piccola frazione di Casi al centro di Teano è praticamente distrutta e impraticabile. E così arriva l’ennesima, disperata denuncia di una giovane mamma che quotidianamente percorre questo tratto di strada per lavoro e per sbrigare le sue faccende domestiche. Senza ricorrere all’ausilio di “sensor civico” la piattaforma dove i cittadini possono “formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami su mappa per il miglioramento della qualità dei servizi offerti” di cui l’Amministrazione Comunale non si è mai dotata. La giovane mamma ha semplicemente usato il proprio cellulare e ha iniziato a fotografare passo dopo passo tutte le buche del tratto di strada che è lungo circa 2 km e ha postato l’intera “galleria degli orrori” sui gruppi social della città. Non è infatti un mistero né una storia nuova: purtroppo le strade sidicine continuano ad essere caratterizzate da un insieme di rappezzi e ammaloramenti, sintomatici di una manutenzione ordinaria assolutamente scarsa e insufficiente. Le cronache purtroppo riportano quotidianamente le problematiche e i disagi che i teanesi devono affrontare a causa delle pessime condizioni di manutenzione delle nostre strade. Teano, un tempo tenace e combattente, oggi appare stanca e abbandonata al destino dei vinti: tutti gridano e annunciano, ma nei fatti pratici nessuna nuova e solo interessi personali.