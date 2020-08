TEANO. Arriva la conferma dell’Asl: coppia di coniugi positiva al Coronavirus

TEANO – E’ arrivata poco fa da parte dell’Asl al sindaco di Teano, la conferma di una coppia di coniugi risultati positivi al Coronavirus.

Marito e moglie, entrambi 30enni, sono asintomatici e sono in un buono stato di salute. L’uomo lavora in un’attività di alimentari in piazza Marconi a Teano e potrebbe avere avuto numerosi contatti. Per questo motivo chiunque abbia frequentato, nei giorni scorsi, la citata attività dovrebbe comunicarlo al sindaco oppure all’Asl per effettuare i dovuti controlli.