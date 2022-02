TEANO. Assegnati i contributi per l’acquisto di libri di testo a 207 studenti

TEANO (Pietro De Biasio) Il Comune di Teano ha assegnato i contributi per le spese di acquisto dei libri di testo. A beneficiare del rimborso, relativo all’anno scolastico in corso, sono 207 studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Le domande di contributo erano state prodotte entro il 13 ottobre 2021 in base al relativo avviso pubblico (n. 543 del 02/09/2021) che prevedeva per i richiedenti i seguenti requisiti. ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10633,00 (Fascia I), ISEE compreso tra € 10633,00 e € 13330,00 (Fascia II), residenza a Teano e frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado. Si è proceduto all’assegnazione di “contributi economici” in quanto non è stato possibile erogare il contributo sotto forma di cedole librarie per mancanza di accreditamento da parte delle cartolibrerie territoriali.