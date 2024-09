Teano Calcio pronto per la nuova stagione di Prima Categoria. Ecco la rosa dei nomi.

Sullo sfondo del rilancio: il Ds Tedesco, il duo tecnico Bottone-Carbone e il presidente De Angelis.

TEANO (ARNALDO BETTI) – Ha preso ufficialmente il via, già dal 2 settembre 2024, la preparazione atletica che durerà tre settimane per la nuova stagione sportiva dell’Asd Teano Calcio, presso lo storico stadio «Giuseppe Garibaldi» di Teano. La squadra, che militerà nel campionato di Prima Categoria, si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide e ambizioni sotto la guida del duo tecnico, confermatissimo, composto da Gianluca Bottone, allenatore principale, e Antonio Carbone, vice allenatore. Il lavoro svolto dallo staff tecnico è sostenuto dal direttore sportivo Pasquale Tedesco che ha operato con abilità nel costruire una rosa che moti hanno già valutato come competitiva.

E proprio per volontà esplicita che sono stati acquistati ben 10 nuovi calciatori: Federico Feola, Antonio Di Sorbo, Luca Palumbo, Luigi Di Matteo, Alessandro Vigliano, Vincenzo De Magistris, Alberto Ricci, Antonio Valletta, Andrea Sangermano, Fabio Sbordone. Tutti scelti con l’obiettivo di rafforzare il gruppo esistente e affrontare al meglio il campionato. La società, presieduta da Vincenzo De Angelis, ha dato supporto, ma soprattutto molta fiducia nelle scelte del Ds Tedesco, confermando la volontà di costruire una squadra solida e capace di regalare soddisfazioni ai tifosi. La preparazione, iniziata con entusiasmo e determinazione, rappresenta il primo passo verso una stagione in cui i colori rossoverdi puntano a ritagliarsi un ruolo da protagonisti.

Dunque, rispetto ai ruoli e alle capacità, eccoli tutti in campo. PORTIERI: Simone Mesolella e Fabio Sbordone. DIFENSORI: Paride Ciccarelli, Sabino De Giglio, Antonio Di Sorbo, Vincenzo Grosso, Antonio Lancellotti, Antonio Maestrati, Manuel Rotondo, Antonio Valletta. CENTROCAMPISTI: Francesco Cesta, Muhammed Danso, Vincenzo De Magistris, Federico Feola, Luca Napoletano, Stefano Napoletano, Davide Zanni, Lorenzo Zarone. ATTACCANTI: Giuseppe Camelio, Gino De Matteo, Kamara Derich, Luca Palumbo, Alberto Riccio, Andrea Sangermano. Con una rosa rinnovata e uno staff tecnico preparato, il Teano Calcio si appresta a vivere un campionato che si spera emozionante, con l’obiettivo di distinguersi in campo e regalare ai propri sostenitori momenti di calcio ormai di un certo livello. Anche perché i riflettori di molti giornali si sono accesi sul Teano (in particolare, chiaramente teanoce.it) e sono pronti a fare da cassa di risonanza per le loro performance facendone – con risultati positivi – farne lievitare le quotazioni e l’appetibilità degli sponsor. Insomma, ci sono tutti i presupposti di disputare una stagione elettrizzante dove i ragazzi di Bottone venderanno cara la pelle. La passione e la dedizione di tutti i membri del club saranno fondamentali per affrontare le sfide che la nuova stagione riserverà.