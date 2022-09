TEANO. Erba alta lungo le strade sempre più pericolosa. Visibilità ridotta per gli automobilisti

TEANO (Pietro De Biasio) Erba alta lungo le strade. Tante sono le segnalazioni sulla vegetazione incolta, cresciuta a dismisura ai bordi delle strade cittadine. Molte strade, tra le quali anche quelle di accesso alla città, risultano “contornate” dal verde e sono diventate un pericolo per la circolazione. Un pericolo concreto perché la vegetazione ostruisce il campo visivo degli automobilisti in transito. Da qui l’appello per risolvere le situazioni più critiche in particolare quelle legate alla sicurezza viabilistica sulle principali arterie di accesso alla città. Ci auguriamo che le problematiche legate a questi ritardi siano risolte e che quanto prima si possa partire con i piani di sfalcio e pulizia di tutte le strade cittadine.