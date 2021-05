TEANO. In arrivo i dossi rallentatori all’incrocio di Borgonuovo. La consigliera provinciale Frasca: “Luogo teatro di incidenti mortali”

TEANO – (Pietro De Biasio) È da sempre un incrocio pericoloso, soprattutto per la scarsa visibilità e per la velocità sostenuta con cui le auto lo attraversano a tutte le ore del giorno e della notte. Parliamo nello specifico dell’incrocio di Borgonuovo lungo la Provinciale 329 Teano Caianello. Presto per la sicurezza di tutti gli automobilisti e dei pedoni saranno installati i dossi rallentatori in un quadro generale che prevede il rifacimento dell’intera arteria stradale.

A prendere la parola per rimarcare la necessità di intervenire e soprattutto per comunicare gli imminenti lavori per l’incrocio che non perdona Pamela Frasca Consigliere Provinciale di Teano: “In sostanza si tratta sempre dell’incrocio “maledetto”, più volte balzato agli onori delle cronaca locale anche per incidenti mortali, che attraversa il piccolo borgo sidicino. Già in passato fu istallato un semaforo a gestione del comune di Teano al fine di mettere in sicurezza e rendere meno pericoloso l’incrocio, semaforo oggi fuori uso, e con il ritorno della pericolosità del luogo”. Con l’installazione dei dossi rallentatori si obbligherebbero dunque gli automobilisti indisciplinati necessariamente a ridurre la velocità a vantaggio della sicurezza di tutti.