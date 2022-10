TEANO. La segnalazione video. Condotta riparata con i “collari”. E l’acqua si spreca

TEANO (Pietro De Biasio) Ormai è risaputo. La città di Teano ha una rete idrica con tanti problemi. Molte delle sue tubature, risalenti a diversi anni fa, sono ridotte a un colabrodo e i rattoppi sembrano non bastare più. La pensano così in molti. Per non parlare poi dei problemi che ne derivano: costante spreco d’acqua potabile e frequenti interruzioni alla distribuzione per guasti. La segnalazione di oggi arriva da Cappelle ed evidenzia anche come non vanno fatti gli interventi di riparazione. In questi casi infatti le regole in materia proibiscono l’inserimento dei “collari” in quanto ciò potrebbe costituire un danno allo scarico dell’Ente per cui la condotta va sostituita. Sono tanti i cittadini che, in particolar modo d’estate, hanno trascorso le giornate più calde senza l’acqua, costretti, il più delle volte, a forti disagi in certi casi al limite della sopravvivenza.