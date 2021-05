TEANO. L’istituto alberghiero ha perso la storica autonomia. Fratelli D’Italia all’attacco: “Colpa dell’inazione arrogante e presuntuosa del sindaco D’Andrea”

Dura presa di posizione del circolo “Maresciallo Giuseppe Napoletano” che ha sintetizzato i contenuti delle proprie considerazioni in una nota che riportiamo all’interno

TEANO (Pietro De Biasio) L’oggetto è l’istituto alberghiero IPSSART di Teano diretto dal Dirigente Scolastico Annamaria Orso. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alfredo D’Andrea non avrebbe ritenuto l’istituto sidicino “meritevole” di un’azione più incisiva per evitare la perdita dell’autonomia scolastica. E’ quanto riferisce con una nota Fratelli D’Italia Teano sezione Maresciallo Giuseppe Napoletano che riportiamo di seguito.

“Apprendiamo dalla stampa locale che il tanto temuto declino dell’Alberghiero di Teano ormai si è compiuto. L’Alberghiero di Teano ha perso dopo tantissimi anni l’autonomia scolastica. Un risultato ascrivibile sicuramente a quella parte politica che governa questa città. Abbiamo dal canto nostro ripetutamente sollecitato ed invocato l’interesse dell’amministrazione D’Andrea sul problema, evidenziando il momento delicato che attraversava il nostro istituto in questo particolare momento storico. Ebbene chi doveva ascoltare uno degli ultimi aneliti di aiuto è stato fermo a guardare preferendo perseverare con arroganza e presunzione su un chiaro percorso di autodistruzione. Oggi è lungo l’ elenco delle sconfitte conseguite da questa maggioranza, in pari numero ai tanti e vuoti proclami susseguitesi in questi 3 anni. La storia è maestra di vita nel senso che la stessa dovrebbe insegnare a vivere meglio traendo esperienza dagli errori passati. È tuttavia inutile crogiolarsi nel ricordo di un passato glorioso che fu. Teano ormai è una città vittima, vittima dell’assenza di progettualità e regole. La cultura per voi, cari amministratori, a quanto sembra, lo dicono i fatti, non conta nulla. Avete fallito. Complimenti.“