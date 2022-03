TEANO. Oggi e domani nella Chiesa dell’Annunziata raccolta speciale per il popolo ucraino. Ecco cosa donare

TEANO (Pietro De Biasio) Le Pro Loco e il Lions Club scendono in campo per una raccolta speciale in favore del popolo ucraino che sta conoscendo le atrocità della guerra. La Pro Loco Teano e Borghi, la Pro Loco Teanum Sidicinum e il Lions Club Teano non potevano rimanere a guardare di fronte a questa incredibile situazione di disagio che sta vivendo l’Ucraina. Per questo, oggi e domani presso la Chiesa dell’Annunziata sarà attivo un centro di raccolta per consentire alla comunità sidicina di contribuire più agevolmente alle donazioni.

Chiunque volesse donare antinfluenzali, antidolorifici, lacci emostatici, integratori vitaminici e di ferro, materiali di medicazione, cerotti, antisettici, disinfettanti, bendaggi, ovatta, siringhe, forbici, guanti, coperte termiche, zaini medicali e non, torce, pile, sacchi a pelo, materassini da campeggio, assorbenti e pannolini alle famiglie ucraine potrà portarli oggi sabato dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Oppure domani mattina dalle 9 alle 12. Nella chiesa ci saranno i volontari delle tre associazioni che raccoglieranno e catalogheranno il materiale.