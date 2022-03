TEANO. Strada chiusa da tre anni, i residenti propongono una soluzione per la riapertura

TEANO (Pietro De Biasio) La strada abbandonata. Come abbiamo anticipato, con un articolo pubblicato lo scorso 16 febbraio (CLIKKA QUI) siamo ritornati sulla triste situazione di via Nicola Gigli la strada chiusa al transito da circa tre anni. Nei giorni scorsi i residenti hanno nuovamente incontrato il Commissario Prefettizio e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico perché invocano a gran voce un segnale di attenzione e soprattutto pretendono la risoluzione del problema. In più occasioni hanno sollecitato gli organi preposti, tra cui proprio l’Ufficio Tecnico del Comune, di intervenire in modo risolutorio.

I residenti ora vorrebbero che si procedesse ad un cambio repentino perché al Comune che è stato interessato delle tante problematiche che affiggono la zona, parole a parte, non è accaduto nulla. Una soluzione indicata dai residenti potrebbe essere l’approntamento di un ponteggio a ponte che avrebbe il duplice ruolo di garantire la sicurezza e di consentire la piena circolazione. In questi tre anni difficili le famiglie si sono sentite abbandonate al loro destino e si augurano che quanto prima qualcuno dal Comune si faccia realmente carico della questione. La nostra attenzione su via Nicola Gigli sarà costante.