TEANO. Un esemplare di mastino napoletano dell’allevamento Pignagrande vince il campionato italiano

TEANO (Pietro De Biasio) Continuano gli importanti riconoscimenti per l’allevamento Pignagrande che porta in giro Teano grazie ad eccellenti risultati ottenuti sia in Italia che all’estero. Oggi il merito è del cane chiamato Briana del Nolano, di proprietà di Adriano e Michele Pignagrande. L’esemplare femmina di mastino napoletano si è resa protagonista vincendo il campionato italiano Raduno Razze Italiane, svoltosi a Modica in provincia di Ragusa, in quanto è risultata la prima classificata.

Il bellissimo esemplare prima diventare campionessa italiana ha dovuto superare una dura selezione e gareggiare sul tutto il territorio nazionale, esibendosi in gare internazionali, nazionali e raduni. I riscontri positivi sono stati espressi dal giudice Gianni Vullo molto famoso nella cinofilia internazionale. Grande soddisfazione da parte di Adriano e Michele, perché si tratta di un prestigioso traguardo che molti allevatori con esperienza trentennale non sono mai riusciti a vincere. Un altro campione per la famiglia Pignagrande che si distingue sempre per i migliori soggetti della razza mastino napoletano.