TEANO. Via ai contributi per i libri di testo. Ecco il modulo da presentare al Comune

TEANO – (Pietro De Biasio) Si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico fissato al 15 settembre e già si possono presentate le domande di contributo per i libri di testo che dovranno essere inoltrate fino a mercoledì 13 ottobre. Nello specifico, così come indicato dalle Linee guida approvate dalla Regione Campania, l’intervento è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado sul territorio del Comune di Teano appartenenti a famiglie meno abbienti che presentino un valore della situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 in corso di validità. Le fasce sono 2: fino a € 10.633,00 (fascia 1), da € 10.633,00 fino € 13.330,00 (fascia 2).

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1. Qualora residueranno risorse dopo la copertura totale del fabbisogno della fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 2. Il beneficio viene erogato in contributo economico e non viene riconosciuto agli studenti ripetenti la stessa classe dell’anno scolastico precedente. Gli interessati, entro il 13 ottobre 2021, dovranno presentare la richiesta possibile al Comune di Teano – Sevizio Politiche Scolastiche tramite consegna a mano all’ufficio protocollo o a mezzo pec al seguente indirizzo: [email protected], allegando alla stessa gli scontrini fiscali attestanti l’acquisto dei libri di testo o autocertificazione della spesa sostenuta ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile contattare Comune di Teano Ufficio Politiche Scolastiche al seguente numero telefonico: 0823 503105.