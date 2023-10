Tenta di accoltellare due agenti e muore durante la colluttazione, per il gip non è omicidio

Il 36enne era detenuto nel carcere di Fuorni.

AVERSA. Cade l’accusa di omicidio preterintenzionale per due poliziotti della penitenziaria, colpevoli, secondo la Procura, di avere causato la morte di V.F, 36enne aversano. Così si è pronunciato il gip del tribunale di Salerno, respingendo l’opposizione all’archiviazione.

Detenuto nella sesta sezione del carcere di Fuorni, il 36nne avrebbe cercato di colpire con un coltello artigianale i due agenti. Da parte di questi ultimi, però, non ci fu alcun pestaggio. L’aversano fu afferrato al collo e poi bloccato per un gomito. Anche le lesioni riscontrare durante l’autopsia, non evidenziarono alcun pestaggio.