Tenta di investire il vice sindaco: ex consigliere comunale sotto processo

La vicenda risale al settembre del 2021.

PIETRAVAIRANO Il tentativo di investire il vice sindaco, oltre agli epiteti ed alle minacce pronunciati, ha portato davanti al giudice l’ex consigliere comunale Maurizio Cappello, denunciato proprio dalla presunta vittima. Il processo avrebbe dovuto tenersi in questi giorni, ma la mancanza di un fascicolo ha indotto il giudice a rinviare l’udienza a gennaio del 2024. Si dovrà, quindi, attendere un bel po’ prima di sapere come finirà, almeno dal punto di vista processuale, questa vicenda.

Protagonisti, dicevamo, Maurizio Cappello ed il vice sindaco Aldo Zarone. “Scemo hai capito che ti butto sotto”, la frase che Cappello avrebbe pronunciato rivolgendosi a Zarone, poco prima di mettere in atto i suoi propositi. I fatti accaddero il 1 settembre del 2021: era appena terminata la giunta comunale di Pietravairano e Zarone, con il segretario comunale ed un assessore, stava recandosi nel vicino bar per un caffè. Mentre attraversava la strada, sarebbe giunta, a forte velocità, l’auto guidata da Cappello, che si sarebbe poi arrestata a pochi centimetri dalle gambe del vicesindaco. Pensando ad uno scherzo (?) Zarone restava davanti all’automobile, mentre Cappello avrebbe messo la prima per investirlo. Toccato dalla vettura, a quel punto, Zarone cadeva a terra, mentre il vicesindaco si recava al pronto soccorso di Piedimonte Matese per i dovuti controlli.