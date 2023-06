Tentano di svaligiare un’abitazione, tre malviventi in fuga

Le immagini delle telecamere di sorveglianza al vaglio delle forze dell’ordine.

PARETE. Tre malviventi hanno tentato, la scorsa notte, di fare irruzione in un’abitazione di Parete. I banditi, con il volto coperto, hanno prima scavalcato il muro esterno dell’abitazione, così come si vede dalle telecamere di sorveglianza, poi si sono diretti verso la porta d’ingresso. Probabilmente qualcosa li avrà spaventati, forse un rumore, tanto che si sono dati alla fuga. Per il Comune di parete l’ennesimo episodio di criminalità.