Tentano la truffa dell’“amico del nipote”: 30enne di CASERTA colto in flagranza
27 Ottobre 2025 - 18:20
L’intervento dei militari ha impedito che il colpo andasse a segno
CASERTA – Un 30enne di Caserta e un 57enne di Napoli sono stati arrestati dai carabinieri a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, mentre tentavano di raggirare un’anziana con la classica truffa del “nipote in debito”.
Uno dei due si era introdotto in casa della vittima, riuscendo a farsi consegnare contanti e gioielli per un valore stimato di seimila euro. L’altro lo attendeva fuori in auto.
Il blitz dei militari ha interrotto il colpo sul nascere. Convalidati gli arresti da Giudice per le indagini preliminari di Potenza, i due si trovano ora nel carcere del capoluogo lucano.