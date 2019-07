Tentativo di furto alla scuola De Amicis. Il sindaco Dell’Aversana: “Siamo sotto assedio!”

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Tentativo di furto con scasso alla scuola De Amicis. Questo l’allarme lanciato dal sindaco Giuseppe Dell’Aversana che dice: “SIAMO SOTTO ASSEDIO!”. Ieri sera intorno alle 18 una banda di ladri ha scassinato e scardinato il cancello d’ingresso dell’istituto scolastico De Amicis, forzando all’interno gli uffici di segreteria, per poi accedere nelle sale dove vi era materiale didattico, ma fortunatamente i delinquenti sono stati messi in fuga dal custode della scuola unitamente al suo cane da guardia. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Aversa unitamente alla consigliera comunale Boerio, per accertare i danni e verificare l’accaduto per poi risalire agli autori del raid. Questo è ciò che scrive il primo cittadino: “Tentativo di furto alla scuola elementare “De Amicis “ alle ore 18:00. Delinquenti hanno forzato il cancello di ingresso sono entrati nei padiglioni e forzato l’ufficio di segreteria. Volevano, rubare ed arrecare l’ennesimo danno alle istituzioni .Fortunatamente il custode della scuola De Amicis con l’ausilio del suo cane ha messo in fuga questi farabutti. Sul posto, insieme alla polizia, si è recata la consigliera comunale Iolanda Boerio, docente dell’istituto allertata dalla preside. La delinquenza ci aggredisce da mesi. Distruggono il parco Rodari, Vandalizzano l’ex Municipio Atella di Napoli . Rompono le giostrine al parco Cirillo . Nonostante le telecamere, nonostante le forze dell’ordine, nonostante i custodi, questi delinquenti continuano ad insistere e fare danni. Un attacco senza precedenti, al bene pubblico ! Un’aggressione al patrimonio comunale . Delinquenti senza scrupoli, vogliono distruggere il nostro paese. Forse diamo fastidio per la nostra cura e la nostra attenzione al bene pubblico ! SIAMO SOTTO ASSEDIO !”