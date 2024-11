Tentato omicidio sul Vialone: tenta di accoltellare poliziotti: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino di origine nigeriana, di 28 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio, porto abusivo di arma e possesso di monete false.

Nel corso di attività di controllo del territorio, poliziotti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno fermato il giovane, mentre percorreva uno dei galoppatoi di viale Carlo III di San Nicola la Strada, con in mano un coltello da cucina con una lunga lama. Lo stesso, in stato di alterazione, minacciando i poliziotti di morte, ha provato a colpirli con alcuni fendenti, che sono stati schivati. Dopo essere riusciti a bloccarlo, è stato disarmato e trasportato in Questura. In occasione della perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune banconote false.

L’individuo, risultato essere già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato e, all’esito del giudizio “direttissimo”, tenutosi nella mattinata odierna, l’Autorità giudiziaria ha convalidato la l’arresto, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.