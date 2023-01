Termosifoni spenti: i genitori non mandano i figli a scuola

Persiste il disservizio segnalato dai genitori già la scorsa settimana

SAN NICOLA LA STRADA – Termosifoni guasti questa mattina i genitori della scuola Plesso Speranzas (elementari e Medie) della De Filippo per protesta non hanno mandano a scuola i figli. Sul piede di guerra perché non vi è stata alcuna riparazione nonostante i rappresentanti si sono rivolti al sindaco Vito Marotta per poter chiedere di risolvere il problema che persiste da tempo. La caldaia non funziona e gli stessi termosifoni dovrebbero essere sostituiti perché pieni di ruggine