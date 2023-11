TERREMOTO. Trema la terra nel Casertano. L’epicentro e tutti i dettagli

.

PIETRAVAIRANO – Trema la terra nel casertano. Lo rileva l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha registrato un terremoto di magnitudo 2 con epicentro nella zona di Pietravairano. Gli esperti hanno valutato il terremoto in magnitudo 2.0, ad una profondità di circa 13 chilometri. La scossa, non avvertita dalla popolazione, è stata registrata alle ore 3.55 di oggi 17 novembre 2023. Non si registrano danni a persone o cose.