Terribile incidente stradale nei pressi del cimitero, feriti anche dei minorenni: 3 sono gravi

Il bilancio del violento scontro avvenuto ieri sera poco dopo le 22:00 nei pressi del cimitero

SANTA MARIA LA FOSSA – E’ di 6 i feriti di cui 3 in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 22:00 a Santa Maria La Fossa nei pressi del cimitero (CLIKKA E LEGGI) Le auto coinvolte nel sinistro sono una Alfa Giulietta, una Fiat Panda, una Fiat 500 e una Jeep Renegade. Tra i feriti anche dei minori occupanti l’Alfa Romeo Giulietta.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per estrarre i feriti delle lamiere e affidarli alle cure del 118. Le tre persone in gravi condizioni sono state portate negli ospedali di Caserta, Aversa e Castel Volturno e sono ancora in prognosi riservata.