Terribile schianto aereo, 4 mlitari morti. Arriva la sentenza per l’ufficiale casertano

CASERTA – Il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno Matteo Di Battista ha assolto perché il fatto non sussiste Fabio Saccottelli e Bruno Di Tora, i due avieri dell’Aeronautica Militare accusati di omicidio colposo e disastro aviatorio.

“Prima del decollo non erano state date indicazioni precise”. Era, invece, la tesi del Pm Umberto Monti sull’incidente tra i tornado costato la vita a quattro piloti, i capitani Mariangela Valentini, Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri, Paolo Piero Franzese, avvenuto il 19 agosto 2014 sui cieli di Ascoli.

Monti descrisse un incidente evitabile e invocò la condanna a dodici mesi di reclusione per il 46enne Fabio Saccottelli che era il capo cellula della pianificazione dell’esercitazione.

Al tempo stesso il pubblico ministero chiese l’assoluzione per il cinquantenne Bruno Di Tora, di Caserta che era comandante del gruppo che aveva la responsabilità della pianificazione dell’esercitazione. I due militari sono entrambi accusati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo ma Di Tora non avrebbe partecipato alle riunioni per l’organizzazione limitandosi a sovrintendere tutto.