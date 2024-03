Terribile schianto nella notte: 3 feriti

Una pattuglia dei carabinieri sul posto per i rilievi del caso

MARCIANISE/CAIVANO – Un grave incidente si è registrato questo notte lungo l’arteria provinciale che collega Marcianise e Caivano . A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due vetture. Tre feriti e due vetture distrutte: è questo il bilancio. Sul posto si sono portate, in soccorso dei feriti, due ambulanze. Una pattuglia dei carabinieri sul posto per i rilievi del caso.