Terribile schianto sulla Provinciale tra auto e apecar. Conducenti sbalzati fuori dagli abitacoli

CELLOLE – E’ di 3 feriti gravi il bilancio del terribile impatto avvenuto poco fa sulla provinciale in località Pigna a Cellole tra un’automobile ed una Apecar. Lo schianto è stato talmente violento che gli anziani coniugi che erano nell’Apecar sono stati sbalzati fuori dal veicolo, finendo nei campi circostanti. Feriti gravemente entrambi, l’uomo, in condizioni critiche, è stato trasportato all’ospedale di Sessa Aurunca. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito. Sul posto la polizia stradale di Cellole per accertare la dinamica degli eventi.