Terribile schianto sulla SR 630, ferito carabiniere della territoriale di MONDRAGONE

CASSINO/MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada regionale 630 nel territorio di San Giorgio a Liri. Due le auto coinvolte nel sinistro stradale e cinque le persone rimaste ferite: una famiglia di origini austriache in vacanza in Italia ed un carabiniere D.C, residente a Cassino ma in servizio presso il Reparto Territoriale di Mondragone, trasferito all’ospedale di Formia. Per fortuna le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Gli altri feriti sono stati invece trasportati presso il Presidio Ospedaliero “Santa Scolastica” di Cassino. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per tutti i rilievi del caso.