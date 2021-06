Tessera senza certificato medico, squalifica e multa per il presidente del centro Volley

ORTA DI ATELLA – Il Tribunale Federale Fipav ha squalificato per 3 mesi Antonio Orefice, presidente del centro Volley Orta. Scattata anche una multa da 300 euro per una tessera rilasciata ad una atleta senza sottoporla alla visita medica di idoneità agonistica.

Tutto era cominciato con una lettera del 10 novembre 2020 con la quale il padre dell’atleta denunciava che l’ultima certificazione medica acquisita risaliva al settembre 2019, dunque era scaduta nel settembre dell’anno dopo, con il successivo tesseramento da parte dell’Asl centro Volley Orta per la stagione 2020-2021.

Per la società invece “il tesseramento era avvenuto senza certificazione medica ma per mero errore e non con dolo“, così come dimostrato al padre dell’atleta “alla quale si concedeva la possibilità di trasferimento in altra società“. Ma per il procuratore il tesseramento è avvenuto senza i necessari requisiti.