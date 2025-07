Tetto in fiamme, vigili del fuoco sul posto

.

CASERTA – Un incendio e divampato questo pomeriggio poco prima delle 15 in una villetta lungo via Ferdinando IV di Borbone tra la frazione di San Leucio e la vaccherie.

Le fiamme hanno interessato il tetto dell’abitazione presso la quale alcuni operai stavano svolgendo lavori di ristrutturazione sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise supportati da un autobotte del comando provinciale di Caserta, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.