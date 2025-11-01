TEVEROLA. Lutto per il consigliere comunale Dario Di Matteo. E’ morto il padre Pasquale

I funerali oggi alle 15, nella parrocchia di San Giovanni Evangelista a Teverola

TEVEROLA – È venuto a mancare, all’età di 84 anni, Pasquale Di Matteo, padre del consigliere comunale Dario Di Matteo che attualmente siede tra i banchi dell’opposizione nel civico consesso teverolese. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore, gettando nello sconforto familiari e persone a lui vicine.

I funerali si terranno oggi, sabato 1 novembre, alle ore 15:00 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, a Teverola.

Il direttore di CasertaCe Gianluigi Guarino e tutta la redazione si uniscono al dolore del dott. Di Matteo, esprimendo le più sincere condoglianze per la perdita del caro padre.