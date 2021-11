TEVEROLA – I carabinieri della Stazione di Teverola hanno notificato un provvedimento ex art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, emesso dal Questore della provincia di Caserta, con il quale si dispone la chiusura per 20 giorni di un bar del luogo. Il provvedimento scaturisce dai reiterati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma e a seguito dei ripetuti controlli effettuati, nonché per le violazioni riscontrate.