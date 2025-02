Tiene stretto tra le gambe un pacchetto con 14 dosi di crack: ARRESTATO 29ENNE

Mostratosi molto insofferente durante un controllo dei Carabinieri…

CELLOLE – Il 29enne di Cellole è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca nel pomeriggio di ieri, dopo essere stato trovato in possesso di 14 dosi di crack.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio antidroga lungo la Strada Statale Domiziana all’altezza del km 12, nel territorio del comune di Sessa Aurunca, dopo aver intimato l’alt al conducente di una Fiat 500L che stava sopraggiungendo a velocità sostenuta, si sono subito imbattuti nella reazione nervosa del 29enne che, seduto sul sedile anteriore lato passeggero, senza neanche scendere dall’auto ha iniziato a manifestare la sua intolleranza al controllo.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo i carabinieri hanno proceduto, sul posto, ad una minuziosa perquisizione personale e veicolare, estesa anche al conducente dell’auto, suo conoscente.

Sono bastati pochi istanti ai militari dell’Arma per individuare, stretto tra le gambe del 29enne, sempre più nervoso, un pacchetto di sigarette nel quale erano state occultate 4 confezioni in cellophane trasparenti, risultate contenere altrettante dosi di Crack. Ulteriori 10 dosi della stessa sostanza stupefacente sono state rinvenute all’interno del taschino anteriore destro della giacca in jeans da lui indossata.

Le ulteriori perquisizioni, eseguite all’interno dell’auto e nei confronti del conducente hanno dato esito negativo.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.