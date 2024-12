Tifoso della Casertana aveva subito un Daspo di 5 anni. Il Tar sospende il provvedimento. Ora potrà tornare allo stadio

Accolta la domanda cautelare, presentata dal suo avvocato. Il questore di Napoli aveva stabilito che ….

CASERTA – Il Tar delle Campania ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Adele Teresa Caterino in nome e per conto di A.S., tifoso della Casertana, colpito da un provvedimento amministrativo di Daspo lo scorso 12 agosto, In quanto ritenuto coinvolto nei disordini accaduti in occasione della partita di calcio Juve Stabia-Casertana del 4 marzo scorso. L’accoglimento riguarda la domanda cautelare e dunque esplicita una sospensiva del Daspo, emesso dal questore di Napoli, in attesa del giudizio di merito

Il Tar della Campani ha ritenuto che il ricorrente non fosse stato identificato con certezza quale autore della condotta originariamente contestata consistente nel lancio di un fumogeno

Il Daspo aveva una durata di 5 anni e prescriveva il divieto di assistere ad ogni partita di ogni campionato nazionale o estero. Non riguardava, dunque, solo le partite della Casertana

L’udienza pubblica di merito sul ricorso è stata fissata per il prossimo 3 giugno.