COVID. Tony Colombo multato al ristorante: “Nessuna festa segreta, vi spiego com’è andata”

AVERSA – Pare non ci fosse in realtà nessuna festa, ma solo alcune persone a cenare nel ristorante di Casalnuovo, dove gli agenti del commissariato hanno multato 43 persone perché fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito delle 22. Tra le persone identificate anche il cantante Tony Colombo, difeso a spada tratta dal titolare del locale, originario di Aversa.

Secondo quanto dichiara, infatti, il proprietario del ristorante non c’era nessun party in quel momento, solo diverse persone, che non si conoscevano tra loro, intenti a cenare.